Саакашвили обеспокоен отъездом украинцев из страны

Безвиз с Европой уничтожит Украину. В этом уверен экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.

Опального политика очень беспокоит, что его очередную бывшую родину начали массово покидать граждане. Опасения высказал в прямом эфире на своей странице в соцсети. Интересно, что поприветствовал подписчиков на украинском, а дальше перешел на русский язык.

Рассказал, как устроил опрос среди украинских школьников. Дети признались: на заработках за границей как минимум один из родителей. Правда, как Саакашвили удалось попасть в сельскую школу на западе Незалежной, он не уточнил. Дело в том, что Киев запретил экс-губернатору въезд на свою территорию до 2021 года.