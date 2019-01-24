Неймар не сыграет в Лиге чемпионов против "Манчестер Юнайтед"

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар получил довольно серьезную травму в кубковом матче парижан против "Страсбура" (2:0). Врачи "ПСЖ" сообщают, что бразилец может пропустить от двух до четырех недель.

Теперь почти наверняка Неймар не сыграет 12 февраля в принципиальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". «Предварительное обследование выявило рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, — сообщает официальный сайт "ПСЖ". – Лечение будет зависеть от состояния игрока в ближайшие дни. Не исключены любые терапевтические меры".