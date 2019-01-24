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Политическая нестабильность в Венесуэле 26 минут назад

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24 января 201908:40

Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек

EPA

Политический кризис в Венесуэле достиг своего пика. После того, как сторонники и противники действующего президента Николаса Мадуро вышли на улицы, спикер парламента Хуан Гуаидо при поддержке из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента. В результате беспорядков, 16 человек погибли, более 150 задержаны, передает телеканал "Россия 24".

События в Венесуэле прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, эта ситуация показывает, как Запад на самом деле относится к международному праву. Несмотря на громкие заявления о невмешательстве во внутренние дела других стран, западное сообщество "в ручном режиме" меняет власть в Венесуэле, подчеркнула Захарова.

Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили и Панама. Действующего президента Николаса Мадуро поддерживает Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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