Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Анахайм"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на чужом льду одержал победу над "Анахайм Дакс" со счетом 5:1.

В составе победителей одну из шайб забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Другой форвард "Блюз" Иван Барбашев остался без набранных баллов.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Колорадо Эвеланш" – "Миннесота Уайлд" – 2:5, "Вегас Голден Найтс" – "Нэшвилл Предаторз" – 1:2.