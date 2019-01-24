В Таиланде, упав с мотоцикла, погиб российский турист

На острове Самуи в Таиланде погиб россиянин, упав с мотоцикла, передает ТАСС. По данным местных СМИ, 35-летний Зураб Джахуа скончался из-за полученной при падении с мотоцикла серьезной травмы головы.

Как рассказали полицейским друзья погибшего, мужчина один отправился на мотоцикле на вершину горы. По предварительным данным, он не справился с управлением на

крутой дороге и упал в канаву.