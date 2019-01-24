СМИ: в мэрии Нефтеюганска идут обыски

В администрации Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа проходят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах округа.

Официального подтверждения этой информации нет.

Пресс-служба главы города Сергея Дегтярева эти сообщения не комментирует.

В окружном следственном управлении СК РФ РИА Новости заявили, что в этих мероприятиях, если они имели место, их сотрудники участия не принимали.