Движение поездов на Ярославском направлении восстановлено

Восстановлено движение поездов на Ярославском направлении. Как сообщается на сайте МЖД, сейчас поезда следуют по всем путям.

Ранее сообщалось, что движение электричек задерживается из-за повреждения контактного провода. Причиной повреждения стали сильные морозы, которые стоят в эти дни в столичном регионе.