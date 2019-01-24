Australian Open. Определились финалисты в парном мужском разряде

На Открытом чемпионате Австралии по теннису наступила пора решающих матчей. В четверг определились финалисты турнира в мужском парном разряде. В решающем матче финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс сыграют с французами Пьером-Югом Эрбером/Николя Маю.

В полуфинале пара Континен и Пирс, посеянная на турнире под 12-м номером, победила Леонардо Майера (Аргентина)/Жуана Соузу (Португалия) со счетом 6:1, 7:6 (8:6) ​​​.Эрбер и Маю. Получившие от организаторов 5-й номер посева, в двух сетах нанесли поражение американцам Райану Харрисону/Сэму Куэрри – 6:4, 6:2.

В женском парном финале австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай сыграют с венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович (2-й номер посева).