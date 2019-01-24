В иркутской пятиэтажке взорвался самогонный аппарат

В Иркутске в одной из пятиэтажек взорвался самогонный аппарат, установленный в квартире. В результате ЧП пострадал мужчина, он доставлен в больницу с ожогами. Взрывом также выбило два окна и остекление на балконе.

"Установлено, что самодельный аппарат пропускал пары спирта, которые скопились на кухни и когда владелец включил свет — вспыхнули от искры", — рассказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону. При этом он уточнил, что после хлопка пожара не возникло.