24 января 201909:35
"Каролина" Свечникова переиграла в гостях "Ванкувер"
Матчем в канадском Ванкувере между местными "Кэнакс" и гостями из "Каролины Харрикейнз" завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Американский клуб, за который выступает россиян Андрей Свечников, выиграл со счетом 5:2.
При этом наш форвард, который в этом сезоне большей частью находится в тени своих партнеров, результативными действиями не отметился. Интересно, что все 7 голов были забиты в промежуток с 21-й по 36-ю минуту: в среднем по голу каждые 2 минуты. При счете 2:2 все решили два быстрых – в течение одной минуты, — гола гостей в исполнении Нидеррайтера и Хэмилтона. Хозяева оказались в нокдауне и уже не отыгрались.
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