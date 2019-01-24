"Каролина" Свечникова переиграла в гостях "Ванкувер"

Матчем в канадском Ванкувере между местными "Кэнакс" и гостями из "Каролины Харрикейнз" завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Американский клуб, за который выступает россиян Андрей Свечников, выиграл со счетом 5:2.

При этом наш форвард, который в этом сезоне большей частью находится в тени своих партнеров, результативными действиями не отметился. Интересно, что все 7 голов были забиты в промежуток с 21-й по 36-ю минуту: в среднем по голу каждые 2 минуты. При счете 2:2 все решили два быстрых – в течение одной минуты, — гола гостей в исполнении Нидеррайтера и Хэмилтона. Хозяева оказались в нокдауне и уже не отыгрались.