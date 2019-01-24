Революция кастрюль: на третий день беспорядки охватили всю Венесуэлу

Президент Венесуэлы призвал народ защищать порядок в стране. Николас Мадуро расценивает происходящие беспорядки как попытку госпереворота. Две недели назад Мадуро официально вступил в должность, но лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что считает себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, передает телеканал "Россия 24".

Мадуро уверен, что все это было тщательно спланировано в Вашингтоне, который давно вмешивается в дела Каракаса.

Попытки военного мятежа не угасают в Венесуэле третьи сутки. Два дня назад тревожные сигналы приходили в основном из столицы, но теперь беспорядками охвачена вся страна​​​.

Силовиками применяется слезоточивый газ, огнестрельное оружие, бронетехника, протестующие поджигают машины и дома, на улицах баррикады из мусора и старых покрышек.

Венесуэла разделилась на два лагеря – одни выступают за Николаса Мадуро, вступившего в должность президента 10 января. Другие – за Хуана Гуайдо, который 23 января заявил, что взял на себя полномочия главы государства.

Информация о протестах поступала не только из столицы. В городе Сан-Феликс в штате Боливар сожжена статуя бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, сгорел полицейский участок в городе Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо. В ночь на среду стало известно о первых погибших – умер 16-летний подросток, затем женщина.

Соцсети наводнили захватывающие дух фото и видео, как сотни тысяч сторонников и противников режима президента Венесуэлы движутся по улицам Каракаса с флагами, транспарантами, выкрикивая лозунги, в руках у протестующих кастрюли и сковородки, которыми они гремят. По улицам развешаны куклы с надписью "узурпатор", изображающие Мадуро в красной рубашке и красной кепке.

Люди буквально заполонили центральные улицы Каракаса, на станциях метро была давка, передает РИА Новости.

По информации местных СМИ, в районы, где проходила так называемая инаугурация Гуайдо, была стянута бронетехника, в близлежащем метро полиция применила слезоточивый газ. Позже депутат оппозиционного парламента сообщил о стрельбе по жилым домам в городе Ла-Гуайра.

В венесуэльском штате Монагас силовики окружили федеральный собор города Матурин. Около 700 жителей города провели несколько часов в соборе города, где прятались от военных, заблокировавших вход в собор. Отмечается, что военные требовали от жителей выдать им студентов Университета Востока, находившихся в церкви. Через три часа людям удалось выйти из собора, студентов горожане не выдали.

Как сообщалось ранее, число жертв беспорядков в стране возросло до 16 человек. По данным полиции, число арестованных в ходе протестов в Венесуэле составило 218 человек.

До сих пор продолжает поступать информация о стычках и столкновениях в различных районах Каракаса с применением огнестрельного оружия и даже гранат.