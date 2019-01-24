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24 января 201910:32

Гипермаркет в подмосковном Щелкове эвакуировали из-за 60-метровой трещины

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

В подмосковном Щелково треснуло здание гипермаркета "Глобус", построенное в 2006 году. Весь персонал магазина был эвакуирован.

"Трещина длиной 60 метров образовалась в полу гипермаркета ночью, ее ширина — от 0,5 до 1 сантиметра", — рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.

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