Гипермаркет в подмосковном Щелкове эвакуировали из-за 60-метровой трещины

В подмосковном Щелково треснуло здание гипермаркета "Глобус", построенное в 2006 году. Весь персонал магазина был эвакуирован.

"Трещина длиной 60 метров образовалась в полу гипермаркета ночью, ее ширина — от 0,5 до 1 сантиметра", — рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.