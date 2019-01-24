Australian Open. Осака не дала состояться чешскому финалу

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", завершились женские полуфинальные матчи. После выхода в финал Петры Квитовой поклонники чешского тенниса ожидали там же Каролину Плишкову. Но ее обыграла японка Наоми Осака.

Это был очень принципиальный матч. Обе спортсменки победили на последних "Шлемах" действующую легенду тенниса – Серену Уильямс. "Посеянная" в Австралии четвертой Осака сенсационно выиграла у американки в финале прошлогоднего US Open, а Плишкова (у нее номер №7) одолела Уильямс-младшую в нынешнем январе в Мельбурне.

При этом было сложно сказать, кто из соперниц по полуфиналу выглядит авторитетнее. У Осаки на счету уже есть победа на американском турнире "Большого шлема", хотя в трех других она до нынешней зимы дальше 3-го раунда не проходила. Чешка же лишь один раз играла в финале "Шлема" – в 2016 году на US Open, — но при этом была в 2017 году первой ракеткой мира.

Матч получился по-настоящему равным. Хоте счет первого сета – 6:2 в пользу японки, — и выглядел мини-сенсацией, Плишкова во второй партии взяла себя в руки и выиграл – 6:4. Все решалось в третьем сете. Осака сделала брейк, но всем было памятно, как чешка отыгралась в матче с Уильямс со счета 1:5, сумев отразить четыре (!) матч-бола. Увы, но японке чешская теннисистка уступила с первого – 4:6.