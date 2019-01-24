Автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП в Симферополе. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии с участием машины скорой медицинской помощи, произошедшей в среду, 23 января, на пересечении улиц Киевской и Толстого в Симферополе.

Водитель спецтранспорта с включенными проблесковыми маяками попытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, но был протаранен легковым автомобилем Opel.

После столкновения машина медиков не устояла в вертикальном положении и завалилась на бок.

В результате инцидента пострадала женщина-фельдшер скорой помощи, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД РФ.