"Дверь была закрыта": в школе Владивостока произошел пожар

Час ушел у спасателей на то, чтобы потушить пожар в средней школе во Владивостоке, где в подвале вспыхнул хозяйственный хлам. Во время эвакуации учеников выяснилось, что пожарный выход закрыт. Школьники сняли задымленные коридоры учебного заведения на видео.

ЧП произошло около часа дня по местному времени (шесть часов утра по Москве). В МЧС отметили, что наблюдалось сильное задымление внутри подвала, а общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

"Персонал учебного заведения своевременно отреагировал на сигнал тревоги. Все люди, находившиеся в здании, оперативно покинули помещение и были размещены в помещении вблизи расположенного детского сада", — отметили в ведомстве.

Однако старшеклассники и их родители позже уточнили, что не все было так гладко, как гласит пресс-релиз. Несколько десятков учеников оказались заблокированы на этаж, поскольку ведущая к пожарному выходу дверь была заперта.

"Мы побежали к пожарной лестнице, дверь была закрыта... Потом пришла учительница, открыла дверь, и мы все ринулись вниз", — приводит слова школьницы "Вести. Приморье".

На сделанных кадрах видны выбитые старшеклассниками двери и застилающий этаж дым.

Справиться с огнем удалось спустя час после начала пожара, в результате ЧП никто не пострадал, но вернуться к занятиям ученики, скорее всего, смогут только на следующей неделе.