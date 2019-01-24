Жардим вместо Анри. В ожидании обратной замены в "Монако"

Кризис в футбольном клубе французской Лиги 1 настолько затянулся, что эксперты полагают: в клубе вскоре снова сменится главный тренер. Терри Анри, пришедший на пост вместо Леонарду Жардима, не выправил ситуацию. Ему прочат отставку и... возвращение португальца.

Жардим, который работал с монегасками с 2014 года и сделал команду чемпионом Франции, а также выиграл два призовых места, был уволен в середине осени прошлого года, когда "Монако" занимал 18-е место в национальном первенстве. Пришедший вместо него Анри дел не улучшил: сейчас экс-чемпионы Франции идут в "зоне вылета" на 19-й строчке.

Ряд изданий, включая английскую Mirror и российский "Спорт-экспресс", сообщили, что руководство "Монако" готово произвести обратную замену на тренерском посту и в течение 48 часов Жардим вернется, а соглашение с Анри будет расторгнуто. Напомним, что за монегасков с нынешнего сезона выступает полузащитник сборной России Александр Головин.