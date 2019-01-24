Киевский суд обвинил Януковича в госизмене

В Киеве суд считает, что вина экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене доказана, передает РИА Новости.

В Оболонском районном суде Киева начали зачитывать приговор Януковичу по делу о госизмене​​​. Дело рассматривалось более полутора лет. Приговор суда будет заочным, так как в 2014 году Янукович покинул Украину.

Как сообщалось, в конце июня 2017 года суд начал рассмотрение дела о госизмене против Януковича. Это только одно из целого перечня уголовных дел, которые украинские власти завели в отношении экс-главы государства после госпереворота в 2014 году.

Прокуратура намеревалась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, но позже гособвинение просило назначить экс-президенту страны наказание в виде 15 лет лишения свободы. Янукович вину не признает.