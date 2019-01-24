Посольство США: показ Минобороны РФ ракеты 9М729 нас не разубедил

Устроенная Минобороны РФ демонстрация ракеты 9М729 не убедила американские власти в том, что Россия не нарушает требования Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

"Нет ничего, что Россия могла бы сделать, показать или сказать, что изменило бы тот факт, что ракета 9М729 уже испытывалась на дальность свыше 500 км в нарушение ДРСМД", — заявила "Интерфаксу" официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан.

По ее мнению, во время проведения брифинга Россия могла изменять любые технические характеристики, чтобы "это укладывалось в легенду о том, что данная ракета не нарушает договор". Калан подчеркнула, что все союзники по НАТО солидарны с США в том, что Россия нарушила свои обязательства, а брифинг был попыткой скрыть это нарушение.

Ранее США потребовали от России уничтожить ракеты 9М729, чтобы продолжить действие Договора о РСМД. В Вашингтоне уверены, что ракету якобы испытывали на дистанции от 500 до 5,5 тысячи километров, что противоречит ДРСМД.

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М".23 января Минобороны РФ провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором показало ракету иностранным военным атташе и журналистам.

По словам начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерала-лейтенанта Михаила Матвеевского, максимальная дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 км. При этом она не может лететь на дальность свыше 500 км из-за ограниченного количества топлива. "Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны", — подчеркнул Матвеевский.