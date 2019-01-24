"Реал" обогнал "МЮ" в рейтинге самых финансово успешных клубов

Международная аудиторская компания Deloitte представила обновленный рейтинг самых успешных футбольных клубов с финансовой точки зрения. Возглавил список мадридский "Реал", который в сезоне-2017-18 заработал порядка 760,9 млн евро.

На втором месте расположилась "Барселона" — более 700 млн евро. Третьим стал английский "Манчестер Юнайтед" (675 млн), который был первым в рейтинге два предыдущих года. Четвертую строчку заняла немецкая "Бавария" (637,3 млн). пятую — английский "Манчестер Сити" (576,7).

Представитель компании Дэн Джонс отметил, что "Реалу" удалось вырваться в лидеры рейтинга благодаря трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Как сообщает ТАСС, наилучшие результаты по росту доходов за отчетный период показал английский "Ливерпуль" (520,6 млн), который заработал на 25% больше, чем в предыдущем году.