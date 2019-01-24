Один из танкеров, горящих у Керченского пролива, может взорваться

На танкере "Маэстро", который третьи сутки горит в Черном море, сохраняется угроза взрыва. Высота пламени на судне достигает 20 метров, передает ТАСС.

У другого танкера – "Канди" – оторвало последний швартовый конец. Сейчас судно, которое почти выгорело, движется в сторону побережья Краснодарского края.

Утечки нефтепродуктов в море не зафиксировали.



Оба танкера принадлежат турецкой компании. Пожар возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. ЧП, по предварительным данным, произошло во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Погибли 10 человек, спасены 12, поиски еще 10 моряков продолжаются.