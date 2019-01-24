У начальника полиции Чехова нашли пистолет со спиленными номерами

В доме начальника полиции подмосковного Чехова Андрея Большакова обнаружили пистолет со спиленными номерами и магазин к нему, сообщил СКР. На задержанного по подозрению в получении взятки стража порядка завели уголовное дело по факту незаконного оборота оружия.

Пистолет Макарова со спиленными номерами и магазин к нему с четырьмя патронами были найдены во время обыска в загородном доме Большакова. Эксперты уже подтвердили, что оружие является боевым. О его происхождении ничего не сообщается.

Около 80 оперативников и бойцов СОБРа нагрянули в минувшую среду в отдел полиции в Чехове, а также в коттедж Большакова в деревне Репниково и на квартиры четверых его подчиненных — все они подозреваются в коррупции, превышении должностных полномочий, содействии организованной преступности и крышевании местных бандгруппировок. В частности, полицейские брали деньги за уничтожение вещдоков из уголовных дел, а также за фальсификацию доказательств и улик.