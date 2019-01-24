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24 января 201912:12

Допрос мужчины, совершившего резонансное убийство в Щелкове, сняли на видео

Пресс Хата

В Сети появились кадры допроса 46-летнего мужчины, совершившего резонансное убийство экс-супруги в Подмосковье – напомним, инцидент произошел утром в среду, 23 января, на парковке около гипермаркета в Щелкове. Момент расправы попал в объектив камеры наблюдения.

 

Житель Щелкова с ножом набросился на бывшую жену, повалил ее на асфальт и нанес множественные ранения, от которых пострадавшая скончалась на месте нападения.

После этого мужчина был задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны.

Убийца рассказал, что приехал для того, чтобы "поговорить" и "не имел умысла на убийство".

По его словам, "у нас на протяжении нескольких лет сложилась длительная психотравмирующая ситуация. Я жил в постоянном страхе, что меня выселят из дома, что меня лишат имущества, приобретенного мною и моими родителями. Что меня лишат общения с ребенком, и она к этому давала повод".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ведется следствие.

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