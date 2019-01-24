В Историческом музее пропала древняя икона

Государственный исторический музей в Москве обратился в полицию с заявлением о пропаже древней иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI век), рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В августе 2018 года экспонат вернулся в фондохранилище после экспонирования в Мурманском художественном музее. Однако через некоторое время, когда икону хотели достать для плановой выставки, оказалось, что она исчезла. Время ее пропажи точно неизвестно. После проведения внутренней проверки музей обратился в правоохранительные органы. В настоящее время полиция начала собственную проверку по факту пропажи иконы.