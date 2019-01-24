Толстых в армии гораздо меньше, чем кажется Роспотребнадзору

Министерство обороны опровергло данные Роспотребнадзора, будто ежегодно из вооруженных сил приходятся увольнять до 135 тысяч слишком толстых призывников. По данным военных, эта цифра завышена в 10 раз: проблемы с питанием обнаружены у всего 13 тысяч солдат, пишет агентство "Интерфакс".

От общего числа новобранцев по состоянию здоровья отсеивают всего 6%. Это обычное количество, которое сохраняется уже много лет и не влияет на призыв, уточняют в ведомстве.

Напомним, 23 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 135 тысяч призывников имеют проблемы с питанием. У них могут развиться диабет, ожирение и даже сердечно-сосудистые заболевания.

Еще раньше начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Фисун рассказал, что до 30% молодых людей приходится выдворять из армии из-за проблем со здоровьем. Новобранцы перед службой в армии слишком часто питаются в фастфудах, а жаренная картошка и кола – не самая полезная и сбалансированная пища.

Кстати, в конце 2017 года стало известно, что в вооруженных силах пройдет масштабная проверка на лишний вес. Специальные комиссии Минобороны пообещала отправить на "гражданку" всех солдат и офицеров с третьей и четвертой стадиями ожирения.