Дело реставраторов: суд вдвое увеличил срок бывшему замминистра культуры Пирумову

Суд ужесточил приговор бывшем заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову по делу о хищении бюджетных средств, передает ТАСС. Наказание усилено до 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей, ранее Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Бывший замминистра был признан виновным в хищении порядка 164 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрацию различных культурных объектов. При этом суд освободил его от наказания, поскольку Пирумов фактически отбыл срок под стражей во время следствия.



Дело получило известность как "дело реставраторов". Семь других фигурантов приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по той же причине, что и Пирумов.

Прокуратура просила отменит приговор, поскольку сочла наказание несоразмерным содеянному. В декабре 2018 года дело было отправлено на пересмотр в Мосгорсуд.