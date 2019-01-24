Горящий танкер, дрейфующий в Черном море, взят на буксир

На горящий в районе Керченского пролива танкер, дрейфующий в сторону берега Крыма, могут высадиться спасатели. Они попытаются поставить судно на якорь и остановить дрейф, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в понедельник вечером в районе Керченского пролива во время передачи топлива с борта на борт вспыхнул пожар на судах под флагом Танзании "Канди" и "Маэстро". Всего на них было 32 человека: 12 человек удалось спасти, обнаружено 10 тел, 10 человек числятся пропавшими без вести. Спасенные моряки во вторник вечером доставлены в порт Керчи.

Ранее сообщалось, что горящее судно "Канди" в Черном море вблизи Керченского пролива снова начало дрейфовать, танкер медленно движется к берегу Крыма.

Как сообщили в Росморрефлоте, с подобными ситуациями, когда горящее судно дрейфует в сторону берега, в России пока не сталкивались.

По словам специалистов, сохраняется угроза для береговых объектов, для судоходства в случае продолжения дрейфа и подхода судна к берегу. Задача спасателей этого не допустить. В ведомстве пояснили, что "Канди" движется на текущий момент в сторону мыса Такиль. В этом районе не проходят суда.

Согласно последним данным, дрейфующий горящий танкер в Черном море взят на буксир судном "Спасатель Демидов".