Бывший первый министр Шотландии арестован за домогательства

В Эдинбурге арестован бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд. Сегодня он предстанет перед судом, сообщает издание Evening Standard.

Официально причины ареста 64-летний мужчины не называются. Однако газета The Telegraph указывает, что недавно Салмонд оказался в центре сексуального скандала. Летом 2018 года две женщины обвинили его в домогательствах, которые он себе якобы позволял, когда занимал пост первого министра с 2007 по 2014 год.

Арест Салмонда подтвердила и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, на котором он с ноября 2017 года вел политическое шоу. Она напомнила, что ранее обвинения в сексуальных преступлениях были предъявлены другому ведущему RT — Джулиану Ассанжу.

"Думаю, здесь будет то же самое", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.