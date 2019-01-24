"Меня сбили и уезжают!": бросающийся на машины тюменец был побежден женщиной-дворником

Сегодня утром, 24 января, на одной из улиц Тюмени возбуждённый местный житель кидался на проезжающие мимо машины до тех пор, пока ему не удалось запрыгнуть на одну из них. Удобно устроившийся на капоте мужчина отказался его покидать с криками: "Я понимаю, что это выглядит плохо. Меня сбили и уезжают!".

Водитель, стараясь не вступать в конфликт, подвигал машину взад и вперед, однако нарушитель крепко вцепился в автомобиль и громко жаловался прохожим: "Вы не имеете права меня не выслушать, я живу в России! Меня сбили и уезжают в места преступления! У меня мама в думе работает, в думе! Она у нее начальник депутаты Единой России. Меня сбили и уезжают с преступления!"

Ситуацию исправила женщина, работающая дворником. Ей удалось прогнать неадекватного мужчину при помощи словесных угроз и взмахов лопатой. Нарушитель общественного спокойствия слез, выкрикивая о невозможности доказать, что его сбили.

При отступлении мужчина открыл дверь другого проезжающего автомобиля, однако проникнуть внутрь ему не удалось — водитель машины нажал на педаль газа и быстро уехал.

Вскоре странно ведущего себя мужчину задержали полицейские. Стражам органов правопорядка свое поведение нарушитель объяснил недоразумением.