Надаль в финале Australian Open: Рафа обыграл русского грека Циципаса

В Мельбурне наступила пора решающих матчей первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии по теннису. В мужском разряде определился первый финалист, которым стал второй сеянный испанец Рафаэль Надаль.

В полуфинале вторая ракетка мира победил одну из главных сенсаций турнира – грека с русскими корнями Стефаноса Циципаса, который получил от организаторов только 15-й номер посева. Ранее сын советской теннисистки Юлии Сальниковой и внук советского футболиста Сергея Сальникова на турнирах "Большого шлема" ни разу не пробивался далее 4-го раунда.

В полуфинальном матче Надаль победил с большим преимуществом. Встреча продолжалась менее двух часов и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу испанца, который в финале встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1-й номер посева) и другой сенсацией Люком Пуем из Франции (28).