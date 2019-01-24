В сети появились первые фото российского стелс-дрона

Фотографии первого российского ударного беспилотника "Охотник" появились в сети интернет. На них видно, как тягач перевозит дрон по летному полю. Снимки, предположительно, сделаны в Новосибирске на авиационном заводе имени В.П. Чкалова, пишет военный блог bmpd.

Также специалисты подметили странные знаки, которые появлялись ранее. Например, на вертикальном стабилизаторе одного из испытательных Т-50 изобразили что-то, напоминающее "Охотника". Очертания нового дрона проявились и на "брюхе" машины.

Ранее сообщалось, что на Новосибирском заводе прошли испытания "Охотника". Беспилотник "пробежал" по взлетно-посадочной полосе, разогнался до 200 километров в час, но от земли не отрывался. Разработчики уточнили, что дрон должен совершить еще несколько подобных проездов во ВПП, потом машина начнет "подпрыгивать" и только после этого ей разрешат подняться в воздух.

Известно об "Охотнике" пока очень мало: он построен по схеме "летающее крыло", весит около 20 тонн и способен разгоняться до 1 тысячи километров в час.