Не повторять ошибок прошлого: в Европарламенте вспоминают жертв Холокоста

Международная конференция памяти жертв Холокоста прошла в Европарламенте. Главный призыв участников — не повторять ошибок прошлого. Факты неутешительны: треть европейцев никогда не слышали о геноциде евреев, а чиновники ЕС отказываются отвечать, почему в наши дни в некоторых странах националистов делают героями.

Ежегодный день памяти Холокоста в Европарламенте проводят в зале Иегуди Менухина, всемирно известного скрипача, который в годы второй мировой дал больше 500 концертов перед союзными войсками, вступал перед узниками концлагерей и первым из зарубежных исполнителей после войны приехал в Советский Союз.

Он восхищался "страстной приверженностью советских граждан высоким идеалам просвещения и культуры" — всему тому, чего сейчас очень не хватает Европе. Растет антисемитизм — за последний год только во Франции плюс 69 процентов.

"Тем немногие из нас, кто выжил, посвятили этому всю свою жизнь и энергию. Я помню все, это глубоко отпечатано у меня в сознании, никогда не забуду", — вспоминает Сюзан Поллак, бывшая узница Освенцима.

Она помнит, как их везли в душных вагонах без еды, умиравшим от жажды не давали воды. Около 6 миллионов убитых — сегодня их вспоминали в молитве.

Глава Европарламента Антония Таяни говорил о том, сколько усилий предпринимает ЕС для сохранения памяти, но отказался отвечать на вопрос, как все это соотносится с маршами ветеранов СС в Латвии или восхвалением нацистов на Украине.

"К сожалению, вот таких конкретных фактов, ситуаций с прославлением нацистов или нацистских приспешников в целом ряде европейских государств, в том числе являющихся членами Европейского союза, здесь не прозвучало. Но, тем не менее, общая тональность была правильная", — говорит Александр Токовинин, посол России в Бельгии.

"Те люди, которые убивали, терзали, пытали, сегодня они с приятными лозунгами и обещаниями привлекают к себе. Им нужны герои, поэтому они выбирают героев из прошлого. И это, конечно, ужасный процесс. Мы делаем все возможное, чтобы этому противостоять", — объясняет Рая Каленова, исполнительный вице-президент Европейского еврейского конгресса.

Делать нужно больше и повсеместно, решили участники встречи. А президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор в своем послании точно подметил: мир смог положить конец ужасам войны и прекратить страдания людей только тогда, когда решил работать сообща.