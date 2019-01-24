Финал Australian Open станет для Надаля 25-м на "Большом шлеме"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на Открытом чемпионате Австралии выиграл полуфинал у грека Стефаноса Циципаса (6:2, 6:4, 6:0), в ближайшее воскресенье сыграет юбилейный, 25-й финал турнира "Большого шлема". Больше него таких матчей только у швейцарца Роджера Федерера.

При этом Рафа, который на сегодня занимает второе место в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграл 17 титулов из 24-х возможных. При этом ранее финалы на Australian Open были для испанца самыми неудачными: в четырех решающих встречах он выиграл только один титул – в далеком уже 2009 году.

В Открытой эре мужского тенниса, когда вместе с любителями "Большой шлем" стали разыгрывать и профи, только Федерер чаще Надаля играл в финалах – 30 раз и 20 раз побеждал (на Australian Open – 6 побед в семи финалах). Первая ракетка мира серб Новак Джокович в пятницу, 25 января, может выйти в свой 24-й финал "Шлема". Всего у него 14 побед, включая 6 титулов Australian Open, где он попав в финал, ни разу не проиграл.