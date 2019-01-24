Шведы обвинили российских пилотов в нарушении воздушного пространства

Три самолета ВКС РФ, разведчик Ил-20 и пара истребителей Су-27, ненадолго вошли в воздушное пространство Швеции, уверены вооруженные силы королевства. Якобы нарушители без разрешения пересекли границу в районе города Карлсхамн, говорится в сообщении местных вооруженных сил. Об инциденте доложено правительству, пишет агентство ТАСС.

Ранее российское Министерство обороны опубликовало видео с перехватом шведского самолета-шпиона "Гольфстрим" над Балтикой. В ведомстве уточнили, что разведчик летел в сторону российского воздушного пространства, система государственного опознавания была отключена.



При появлении дежурного истребителя Су-27 ВКС РФ, который вылетел на перехват "Гольфстрима", шведский самолет-шпион и начал уходить в сторону от границы России.