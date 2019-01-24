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24 января 201914:29

Нестерпимый запах: в Перми начали расчищать забитую мусором квартиру

ВКонтакте/В курсе.ру | Новости Перми

В четверг сотрудники коммунальных служб Перми и волонтеры принялись расчищать квартиру 70-летней женщины, полностью заваленную хламом. Спустя несколько часов работ мужчины поняли, что процесс растянется на несколько дней, а самосвалу потребуется совершить больше рейсов, нежели предполагалось изначально. Очевидцы сняли на видео процесс уборки.

 

"Две новости: хорошая и плохая. Хорошая — мы добрались до первой комнаты, плохая — там тоже мусора под потолок", — сообщил изданию "В курсе.ру" сотрудник управляющей компании Максим, сняв респиратор.

В первую очередь коммунальщики освобождали пространство под потолком, чтобы разведать местность, — они надеялись, что мусорный затор образовался только в коридоре, а комнаты остались свободы. Представшие взору залежи хлама не оставляли сомнений в том, что очищать придется каждый квадратный метр.

Рабочие выстроились в цепочку: пока один доставал "богатства", другие передавали их коллеге, занявшему позицию на подоконнике — оттуда мусор отправлялся в кузов самосвала. За время хранения привезенные со всех концов города вещи спрессовались или превратились в труху.

Страдающая патологическим накопительством хозяйка квартиры, увидев такое "разбазаривание ценностей", расплакалась, забилась в угол в подъезде, а затем ушла на улицу.

 

"Одного самосвала для вывоза мусора точно будет недостаточно. Чтобы убрать мусор из всей квартиры, потребуется не меньше пяти-шести рейсов на свалку", — сообщил 59.ru начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений районной администрации Вячеслав Насонов.

Ближайшие дни соседям 70-летней Валентины Александровны, которая последние месяцы живет в подъезде, придется мириться с нестерпимым запахом гнили — вскрытые завалы "благоухают" так, что коммунальщики не могут находиться в помещении дольше пяти минут.

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