Запрет на фейковые новости принят в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный против недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 336 депутатов, 44 высказали против и 1 воздержался.

Закон запрещает публикацию в СМИ и Интернете недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом достоверной.

В случае обнаружения фейковых новостей генпрокурор РФ или его замы будут обращаться в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, потребует от операторов связи ограничить доступ к сайту с недостоверной информацией. Когда владелец материалы удалит, он должен сообщить об этом Роскомнадзору, а тот после проверки – оператору связи о возобновлении доступа к ресурсу.

Кроме того, за распространение фейковых новостей будут штрафовать. Для граждан штраф составит 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч до 1 миллиона.