"Зенит" договорился с "Шахтером" о переходе защитника Ракицкого

Полузащитник футбольной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий вскоре станет игроком питерского "Зенита". Переход, который впервые был анонсирован два года назад, наконец-то может состояться. Сумма трансфера составит по разным данным от 8 до 10 млн евро.

При этом изначально представители клуба с Украины требовали от спонсоров "Зенита" 14 млн евро, сообщает издание "Спорт-экспресс". Однако представителям "сине-бело-голубых" удалось снизить финансовые претензии "Шахтера". Скорее всего, сказалось то, что переговоры между клубами начинались, когда Ракицкому было 27 лет. А теперь он приближается к 30-ти.

Впрочем, инсайдеры сообщают, что "Шахтер" может получить бонус, если Ракицкий вместе с "Зенитом" выиграет трофей на национальном или международном уровне. Оборонец всю свою профессиональную карьеру, начатую в 2009 году, провел в клубе из Донецка. В Санкт-Петербурге украинскому защитнику предложили зарплату в 2,5 млн евро за сезон.