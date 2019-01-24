Спасение ребенка из колодца: операция входит в решающую стадию

Операция по спасению двухлетнего испанского мальчика Хулена в Малаге вступает в завершающую стадию.

Как пишут в четверг испанские СМИ, закончена прокладка вертикального тоннеля, пробуренного для спасения ребенка.

Теперь шахтерам предстоит создать 12-метровую платформу под устьем тоннеля для безопасного проникновения в колодец. Спасатели надеются, что это будет последняя ночь, которую ребенок провел в колодце, пишет El Pais.

Ранее сообщалось, что работу спасателей осложняет то, что они не знают, где именно находится ребенок. Жив ли малыш, который находится в колодце уже 10 дней, тоже не известно. Однако внимание всех испанских СМИ и общества приковано к операции, а надежда, как известно, умирает последней.

Двухлетний малыш упал в 100-метровую скважину в местечке Тоталан на юге Испании еще 13 января. С того времени не прекращается операция по его спасению.



Более 35 лет назад похожий случай произошел в Италии. В городке Вермичино шестилетний Альфредо Рампи упал в артезианский колодец. Операция по спасению продолжалась более 60 часов и транслировалась в прямом эфире. Мальчика спасти не удалось, а его тело было поднято на поверхность только через месяц.