Престарелые мстители: "Бабушка легкого поведения" снова вышла на киноэкраны
В кинотеатрах России большая премьера: комедия, детектив, приключения, в меру ужасов и самые яркие звезды. "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители". В первый день проката уже рекордные сборы. Что еще учудила эта великолепная бабушка в исполнении Александра Реввы?
- Добрый день, я, мы вас ждали!
- Еще бы не ждали, щекастик!
Ее ждали, и она вернулась. Самая странная бабушка страны снова на больших экранах! И с целой командой престарелых мстителей!
- Всем поднять руки, это ограбление!
- Никогда еще ABBA нас не грабила!
- А я думал они распались…
Чтобы вернуть свои пенсии из лопнувшего банка, организованной пенсионной группе придется его ограбить, но прежде, их главарю Саше нужно будет стать няней, внедриться в тыл врага — семью банкира-жулика. И отомстить!
- Да кого у меня только не было: и серп был, и молот!
"Мы сняли не просто комедию, мы сняли детектив, приключение, немножко хорора. Там будет погоня. Много интересного!" – заверяет актер и продюсер фильма про бабушку легкого поведения Александр Ревва.
Александр Ревва не только автор неподражаемого образа бабушки, но и продюсер картины. Во вторую часть пригласил сниматься еще больше звезд отечественного юмора. Зрители увидят Дмитрия Нагиева и Михаила Галустяна.
"Мне досталась роль бывшего заключенного, медвежатника, Я на блатном жаргоне общаюсь, так скажем", — отмечает Михаил Галустян.
В первый же день в кино "Бабушка легкого поведения 2" стала лидером по сборам в отечественном прокате! А звезды уже посмотрели: Филипп Киркоров пришел на премьеру вместе Ани Лорак. Певец не просто зритель, но и актер одного из эпизодов!
"Ой, тебя увидела только что?!" – удивилась Лорак.
"Я мелькнул!" – скромно подтвердил Филипп Киркоров.
"Ура-а-а! – поддержала коллегу певица. — Вот он кадр, вот он кадр!"
Получится ли у "престарелых мстителей" под предводительством режиссера Марюса Вайсберга осуществить дерзкий план ограбления? И сможет ли Саша вернуть свою любовь? Зрители уже сейчас могут узнать ответы на эти вопросы во всех кинотеатрах страны.
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