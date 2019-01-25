Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

14-летней Лизе из Ростовской области срочно требуется помощь. Девочка страдает редчайшим генетическим заболеванием — мукополисахаридозом, болезнью Санфилиппо. Сейчас ей срочно требуется операция по установке гастростомы — специальной трубки, которая вводится в желудок через брюшную полость. Это связано с тем, что после перенесенного инсульта Лиза стала плохо кушать и пить. Для проведения операции требуется собрать 44 тысяч 700 рублей.

ПОМОЧЬ ЛИЗЕ

До 4 лет Лиза росла как обычный ребенок. В 6 лет она внезапно перестала говорить, в 9 лет — ходить, а в 10 лет села в инвалидное кресло. Девочка постоянно наблюдается в Научном центре здоровья детей в Москве. Она настоящий боец, терпит боль до последнего, но без гастростомы и специального питания ей не обойтись. И хотя требующаяся сумма не очень большая, родители не могут собрать ее самостоятельно. Проблема в том, что и второй ребенок в этой семье болен тяжелым генетическим заболеванием — у Вани двухсторонняя ретинобластома, рак сетчатки глаза. Один глазик уже пришлось удалить, сейчас идет борьба за второй.

"Сражаться за будущее наших деток в одиночку мы не можем и просим вас о помощи. Мы очень любим своих детей и хотим, чтобы наши детки жили", — обращается ко всем мама Лизы и Вани.

ПОМОЧЬ ЛИЗЕ

Пожертвование можно сделать, отправив SMS-сообщение на номер 3434 со словом ПОМОГАЮ и через пробел указав сумму (например: ПОМОГАЮ 300. Сумма может быть от 20 до 5000 тысяч)

Также помочь можно с помощью "Сбербанка онлайн". В назначении платежа нужно обязательно указать "Благотворительное пожертвование для Куропатка Лизы".