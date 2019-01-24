"Где мой нож?!": дебош полуголого мужчины в московском "Макдоналдсе" попал на видео

Посетители ресторана быстрого питания "Макдоналдс", находящегося неподалеку от станции метро "Сокольники", сняли дебош двух пьяных мужчин. Один из них, предварительно раздевшись до пояса, под одобрительные возгласы своего спутника подрался с не понравившимся ему посетителем и обратил его в бегство.

Затем, обнаружив отсутствие своего оппонента, полуголый хулиган принялся за его поиски с криками: "Где мой нож?!" Ярость требовала выхода, и пьяный мужчина обрушился на заведение, разбив витрину с детскими игрушками и стеклянную дверь.

Его спутник угомонил своего приятеля и вывел его на улицу, издевательски предложив на прощание возмущенным сотрудникам вызвать полицию. После этого хулиганы скрылись на автобусе.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов не поступало.