Столичный таксист организовал для состоятельных клиентов засаду

Московский водитель "Яндекс.Такси" устроил незабываемую поездку своим клиентам, организовав для них засаду в конечной точке маршрута. Сам он быстро уехал, а его подельники избили и ограбили пассажиров, сообщает столичное управление МВД. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.

Тем вечером 43-летний москвич вместе с другом засиделись в ночном клубе в центре Москвы, а домой добирались на такси. Стоило им расплатиться с водителем и направиться к дому, как на них набросились трое злоумышленников: предпринимателя и его товарища повалили на землю, избили, после чего вытащили из кармана смартфон.

Налетчики быстро скрыли из виду, задержали их через несколько дней на съемной квартире в Подмосковье. По данным "КП", это молодые люди 22-24 лет от роду, которые перебрались поближе к столице с целью заработка. На допросе они быстро выдали своего подельника — того самого таксиста из Таджикистана, который заранее сообщил злоумышленникам, что везет состоятельных подвыпивших клиентов на улицу Пивченкова. Там их уже ждали.

Продать телефон грабители не успели, так что вскоре его вернут владельцу. В настоящее время следователи проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.