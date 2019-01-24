"Европа" в Балашихе: обманутые дольщики уже 5 лет ждут своих квартир

В подмосковной Балашихе близится к разрешению ситуация с сотнями обманутых дольщиков. До конца этого года там достроят жилищный комплекс, квартир в котором люди не могли дождаться несколько лет. К работам пришлось привлечь дополнительного инвестора. До этого застройщик много раз переносил сроки сдачи домов, а потом работы и вовсе заморозили. В результате люди выплачивали ипотеки за квартиры, без какой-либо перспективы заселиться в новое жилье.

Чтобы купить квартиру в ЖК "Квартал Европа" в подмосковной Балашихе, Дмитрий Соломатин взял ипотеку на 30 лет. Исправно выплачивает ее с 2014 года, но ключи от квартиры так и не получил. Жилье приходится снимать.

"Мы с супругой приобретали эту квартиру для себя, собирались сами жить, не сдавать — это было бы наше единственное жилье. Приобреталась с расчетом на то, что, возможно, заведем ребенка", — говорит Дмитрий Соломатин.

Дольщиков в ЖК "Квартал Европа" почти 900. Застройщик "Элит Ком" предлагал жилье в шестиэтажных домах, расположенных в лесопарковой зоне на берегу водоема. На сайте подчеркивают, что это "уникальное предложение на рынке недвижимости".

"Я, наверное, первой из дольщиц сюда пришла. Земля ровная была, стояли палочки с номерами домов. Приобретали для себя, копили 20 лет. Вложила материнский капитал. Снимаем до сих пор", — рассказывает Елена Маркевич.

Сдать эти 11 домов "Элит Ком" обещал в декабре 2014 года. Но сроки сначала переносились, а потом стройка и вовсе была заморожена. Обманутые дольщики устраивали митинги и пикеты, а в августе 2018 года разбили рядом со стройкой палаточный лагерь. Выплачивать кредиты за квартиры, которых нет, у многих сил уже не было.

"Многим сейчас абсолютно не актуальны квартиры в этом месте или в том объеме, который есть. У некоторых двое, у некоторых трое детей появилось за это время. К сожалению, 17 человек у нас просто не дожило до квартир", — объясняет Дмитрий Соломатин.

Но теперь у людей появилась надежда, что ключи от своих квартир они все-таки получат. К строительству привлекли нового инвестора.

"Была предложена компания "Гранель". Администрация ее предложила. И эта компания сейчас будет достраивать данный жилой комплекс", — говорит Татьяна Андреева, начальник управления строительного комплекса городского округа Балашиха.

Сейчас администрация и компания работают над инвестиционным соглашением, обещают подписать его в феврале. Дома, а по сути бетонные коробки без коммуникаций, стояли брошенными два года и уже начали разрушаться.

"Объект мы взяли на себя очень сложный, много проблем технического характера, инженерного характера. Обязательства, которые мы взяли на себя, мы обязательно выполним", — сообщил Владимир Ефремов, руководитель проекта компании-инвестора.

Строительная техника работает на участке уже с 10 января. Завершить работы обещают к концу этого года.