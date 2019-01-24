На сцену "Табакерки" возвращается спектакль "Матросская тишина"
Важное событие в культурной жизни столицы: на сцене "Табакерки" вновь можно будет увидеть спектакль "Матросская тишина". В главной роли худрук театра Владимир Машков. 30 лет назад он уже играл старика Абрама Шварца в постановке своего учителя Олега Табакова. Тот очень хотел, чтобы эта история не была предана забвению.
Этот выход на сцену Владимир Машков называет одним из самых важных в жизни. После 20-летнего перерыва народный артист возвращается на театральные подмостки уже в новом статусе — худрук "Табакерки" вновь перевоплотится в старого еврея Абрама Шварца, положившего жизнь на то, чтобы скрипичному таланту его сына Давида рукоплескали в столице.
Пьесу впервые поставили еще в конце 50-х в ефремовском "Современнике" и тут же сняли из-за цензуры. Олег Табаков, у которого в той постановке было две эпизодические роли, в 1990 году ставит "Матросскую тишину" уже сам. В образе маленького человека, похожего на плешивую обезьяну, он неожиданно для всех увидел 23-летнего красавца, выпускника Школы-студии МХАТ Владимира Машкова.
"Все, что я есть, все мои мысли, которые были сформированы, успех — это все от моего учителя, который первый разглядел основания того, что я должен быть на сцене", — говорит Владимир Машков, художественный руководитель Театра Олега Табакова.
Табаков хотел, чтобы в 2000 году на 10-летии постановки его любимый ученик вновь вышел на сцену в этом образе. Покорявший тогда Голливуд Машков отказался. Но к истории о безусловной отцовской любви, на которую сын отвечает предательством, вновь вернулся в 2006 году — по мотивам пьесы он снял фильм "Папа", получив на ММКФ приз зрительских симпатий.
Четверть века назад роль юного Давида принесла славу Евгению Миронову. Видеозаписи тех спектаклей 19-летний выпускник школы Табакова Владислав Миллер пересматривал десятки раз.
"Наша "Матросская Тишина" явно заслуживает жизни, а не забвения", — писал в мемуарах Олег Табаков. Это живой спектакль, потому что в его основе могучая сила любви. Любовь зрителей "Табакерки" к этой истории действительно с годами не слабеет. Все билеты до конца февраля уже распроданы.
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