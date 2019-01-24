Фильм Бро#1. "Терминатор 6", "Оскар"-2019, "Зулейха открывает глаза", "Джон Уик 3"

"Фильм Бро" — это новый стрим, где Иван Кудрявцев рассказывает про всё самое увлекательное из мира кино. Что надо смотреть, а на что не стоит тратить времени — "Фильм Бро" поможет с выбором. В премьерном выпуске — фавориты "Оскара"-2019, съемки сериала "Зулейха открывает глаза", главные факты про "Терминатор 6", оценка лучших новинок проката — "Зеленая книга", "Море соблазна", "Стекло".