Футболист ЦСКА Тимур Жамалетдинов переходит в польский "Лех"

Познаньский футбольный клуб "Лех" на своей официальной странице в Twitter анонсировал переход нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова. 21-летний игрок является воспитанником армейцев.

В нынешнем сезоне Жамалетдинов принял участие в 12 матчах Премьер-лиги и забил в них три мяча. Кроме того, форвард провел две игры в Лиге чемпионов.

Сейчас "Лех" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши.