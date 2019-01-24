Первый роботанк принят на вооружение

Новейший отечественный боевой робот "Уран-9" принят на вооружение российской армии. На данный момент заканчивается сборка первой партии уже серийных дронов, заявил глава концерна "Калашников" Владимир Дмитриев агентству РИА Новости.



Глава компании добавил, что "Уран-9" был доделан после проверки в Сирии. Военный конфликт в Арабской Республике позволил понять сильные и слабые стороны робота.

Нового робота широкой общественности показали на Параде Победы 9 мая 2018 года. Пару дронов провезли по брусчатке Красной площади. "Уран-9" – тяжелая боевая машина, вооруженная 30-миллиметровой автоматической пушкой, управляемыми ракетами "Атака", реактивными огнеметами и гранатометами.