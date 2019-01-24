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24 января 201916:35

Кубок IBU. Корастылев остановился в шаге от подиума

biathlonrus.com

Программа четверга в ходе шестого этапа биатлонного Кубка IBU, что проходит в швейцарском местечке Ленцерхайд, была продолжена мужской спринтерской гонкой на 10 км с двумя огневыми рубежами. Россиянин Сергей Корастылев с одним промахом занял четвертое место.

В первой десятке никому не удалось отстреляться чисто. Победил француз Фабьен Клод, вторым стал хозяин соревнований Серафин Вистнер, третьим – норвежец Йоханнес Дале. Все допустили по одному промаху.

Еще двое россиян попали в топ-10. Антон Бабиков – шестой (1 промах), Алексей Слепов – восьмой (2).

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