Кубок IBU. Корастылев остановился в шаге от подиума

Программа четверга в ходе шестого этапа биатлонного Кубка IBU, что проходит в швейцарском местечке Ленцерхайд, была продолжена мужской спринтерской гонкой на 10 км с двумя огневыми рубежами. Россиянин Сергей Корастылев с одним промахом занял четвертое место.

В первой десятке никому не удалось отстреляться чисто. Победил француз Фабьен Клод, вторым стал хозяин соревнований Серафин Вистнер, третьим – норвежец Йоханнес Дале. Все допустили по одному промаху.

Еще двое россиян попали в топ-10. Антон Бабиков – шестой (1 промах), Алексей Слепов – восьмой (2).