Минобороны РФ: самолеты ВКС не нарушали границ Швеции

Российские боевые самолеты не входили в воздушное пространство Швеции. Они совершали плановый перелет из континентальной части РФ в Калининградскую область и обратно, Маршрут был проложен с соблюдением всех международных норм и не проходил чрез границы других государств, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Напомним, ранее вооруженные силы Швеции заявили, будто российский разведывательный самолет Ил-20 и два истребителя Су-27 ненадолго залетели в воздушное пространство Швеции в районе города Карлсхамн.