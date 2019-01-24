Врачи НИИ Склифосовского осваивают систему ЕМИАС
В Институте Склифосовского осваивают медицинскую электронную систему ЕМИАС. Ею уже давно пользуются врачи и пациенты столичных поликлиник, и вот теперь программу начали внедрять в стационарах. ЕМИАС помогает сопровождать пациента от момента поступления до выписки, а в будущем позволит получать информацию о его здоровье из поликлиник.
Сердечный приступ застал Михаила Сергеевича, когда он был на улице. Скорую вызвали случайные прохожие. Его моментально доставили в институт Склифосовского. От невыносимой боли мужчина практически терял сознание и говорил с большим трудом. Врачи не могли узнать даже возраст пациента — с собой у него не было никаких документов.
"Когда я приехал, то был в шоковом состоянии. И все, что я мог сделать, это сказать фамилию, имя, отчество врачам, чтобы они уже дальше могли со мной работать", — говорит Михаил Фадеев.
Этого было достаточно, чтобы узнать о пациенте все. Пару щелчков мышью и на экране появляется полная история болезни. Все данные хранятся в информационно-аналитической системе — ЕМИАС. Ею уже несколько лет активно пользуются во всех московских поликлиниках. Совсем скоро она появится и в стационарах. По сути это помощник врачей, система автоматически ведет пациента от его поступления до выписки. В начале этого года ее впервые внедрили в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.
"Вся информация сливается в одно место, никто ничего больше не будет писать от руки. В поликлинике врач сможет зайти в электронную историю болезни, посмотреть, что делали с пациентом в стационаре, посмотреть все обследования, которые ему выполнялись", — объясняет Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Ежесуточно за помощью в институт обращается около 200 человек. Особый аншлаг сейчас в отделении травматологии, но очереди нет, время приема пациентов сократилось почти в два раза, ведь теперь врачам не надо ждать, пока больной вспомнит свои хронические болезни или найдет в толстой карте свой старый снимок.
"Накануне был доставлен пациент в состоянии алкогольного опьянения, который получил травму при падении на улице. Больной по своему состоянию не мог ни внятно объяснить, что с ним случилось, ни что было у него ранее. Мы открываем карточку этого больного и смотрим, что у него была травма спины, что выполнялось рентгеновское обследование", — рассказывает Сергей Кейлин, врач-травматолог НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
На этом разработчики ЕМИАС останавливаться не собираются. Благодаря этой системе родственники больного смогут следить за ним прямо из приемного отделения. Здесь установят несколько экранов, на них в режиме реального времени будет выводиться вся информация о том, где сейчас пациент, в каком отделении и какие обследования он проходит. А вот стойка регистрации, возможно, со временем исчезнет. Заполнять необходимые данные о пациенте будут медицинские регистраторы через смартфоны. Информационно-аналитическая система постепенно будет внедряться во всех московских больницах.
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