Бывший замминистра энергетики Кравченко задержан за мошенничество

В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, его подозревают в мошенничестве, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что чиновник фигурирует в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. РБК пишет, что по этому делу задержаны еще двое, в том числе Оксана Гринкевич, жена бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича.